Молдавия предупредила о риске не успеть провести аудит долга за газ в срок

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга за газ в срок и сделать это до мая. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть риск не успеть завершить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить, я думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его», — указал руководитель энергетической компании.

Чебан пояснил, что «Молдовагазу» понятны факторы образования долга, вся информация есть внутри предприятия, оно готово ее предоставить, однако требуется подтверждение независимого аудита.

Ранее парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислил очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

