Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Молдавия предупредила о риске не успеть провести аудит долга за газ в срок

Глава «Молдовагаза» Чебан заявил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга за газ

Страница SA «Moldovagaz» в Facebook

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга за газ в срок и сделать это до мая. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть риск не успеть завершить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить, я думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его», — указал руководитель энергетической компании.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря

Чебан пояснил, что «Молдовагазу» понятны факторы образования долга, вся информация есть внутри предприятия, оно готово ее предоставить, однако требуется подтверждение независимого аудита.

Ранее парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислил очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции назвали условие для встречи Путина и Зеленского
На Украине признали невозможность «договориться» с Россией по Донбассу
Москвич получил ножевые ранения из-за кота
Сбежавшего из России 10 лет назад бывшего чиновника задержали в Ереване
США обвинили Китай в провале торговой сделки
Молдавия предупредила о риске не успеть провести аудит долга за газ в срок
Синоптик пообещал россиянам теплое лето
На Украине назвали сдерживающий общеевропейский конфликт фактор
Российский лыжник ответил на вопрос норвежского журналиста про допинг
Проработавший более 1200 лет старейший британский паб обанкротился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.