Контроль за банковскими операциями россиян усилят

Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют.

Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре прошлого года методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян. Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать подобные транзакции, однако теперь станет обязательно.

Как сообщили изданию в регуляторе, российские банки уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Там также заверили, что эта работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление нелегальных платежей, а также не затронет малый и средний бизнес. Вводить новые отчетности для кредитных организаций не планируется.

В конце декабря СМИ сообщали, что Центробанк начнет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами. Для этого регулятор будет запрашивать соответствующую информацию у банков, включая персональные данные граждан. Однако в Центробанке заявили, что не планируют создавать новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Банк России уточнил, что речь идет о противодействии платежам, проводимыми нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что о каком-то контроль тотальный за платежами физических лиц и малого бизнеса речи не идет.