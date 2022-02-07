В Турции назвали ошибкой поставку Bayraktar Украине

Генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек назвал большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Перинчека, это вооружение в будущем будет использовано Киевом не только против России, но и самой Турции.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Анкара договорились расширить производство турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Он отметил, что подписание соответствующего соглашения обеспечит новые рабочие места, увеличит обороноспособность страны и привнесет новые технологии.

О планах наладить выпуск турецких беспилотников Bayraktar на Украине уже сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Примером наполнения соглашения, по его словам, станет строительство завода по производству Bayraktar и создание центра подготовки операторов БПЛА. Кроме того, как утверждает министр, турецкие беспилотники следующего поколения получат украинские двигатели.