Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции назвали ошибкой поставку Bayraktar Украине

Генсек турецкой партии Vatan Перинчек назвал ошибкой поставку Bayraktar Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек назвал большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Перинчека, это вооружение в будущем будет использовано Киевом не только против России, но и самой Турции.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Анкара договорились расширить производство турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Он отметил, что подписание соответствующего соглашения обеспечит новые рабочие места, увеличит обороноспособность страны и привнесет новые технологии.

О планах наладить выпуск турецких беспилотников Bayraktar на Украине уже сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Примером наполнения соглашения, по его словам, станет строительство завода по производству Bayraktar и создание центра подготовки операторов БПЛА. Кроме того, как утверждает министр, турецкие беспилотники следующего поколения получат украинские двигатели.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Western Union откажется от внутрироссийских переводов
Десятки неизвестных захватили бизнес-центр в российском городе
Вирусолог предрек эволюцию коронавируса после омикрон-штамма
Президент Гондураса заразилась коронавирусом
Врач назвал четыре разрушителя сосудов
В Турции назвали ошибкой поставку Bayraktar Украине
Украинец прыгнул в прорубь ради видео и утонул
Бестемьянова оценила отказ Валиевой ответить на вопрос журналистки из США
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы из-за стихов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.