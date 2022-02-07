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Россиянин предстанет перед судом по делу о хищении 297 миллионов рублей

Россиянин с помощью фиктивного договора обманул страховую компанию на 297 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Владивостока Игорь Решетов предстанет перед судом по делу о хищении 297 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 7 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, 23 ноября 2018 года россиянин в составе организованной группы похитил деньги, принадлежащие страховой компании. Средства были выплачены в качестве страхового возмещения на основании фиктивного договора страхования. В отношении мужчины завели и расследовали уголовное дело по статье 160 («Растрата в крупном размере») УК РФ.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Ранее 7 февраля сообщалось, что в Главную военную прокуратуру поступили материалы дела о хищении 300 миллионов рублей в ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС).

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Владимир Седов
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