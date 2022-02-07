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Украинец прыгнул в прорубь ради видео и утонул

ГСЧС Украины сообщило, что мужчина прыгнул в прорубь ради видео и утонул

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Житель украинского села Капуловка ради видео прыгнул в прорубь в реке и утонул. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Днепропетровской области, пишет «РЕН.ТВ»

Инцидент произошел 5 февраля на реке Чертомлык. Мужчина нырнул в прорубь, но выбраться на поверхность уже не смог — он ушел под лед и утонул.

Прибывшие на место спасатели начали поиски тела мужчины, но найти его сразу не удалось. Обнаружили его лишь спустя сутки, когда к поискам подключили водолазов.

22 января стало известно, что 40-летняя россиянка утонула в необорудованной проруби в Гатчинском районе Ленинградской области. Женщина прыгнула в купель на реке Оредеж, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти ее не смог. Ее тело нашли спустя неделю в 150 метрах от Рождественского моста. Ее опознал муж.

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Марина Совина
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