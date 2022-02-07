Порье ответил на вопрос о новом бое с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье ответил на вопрос фаната о возможном новом поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Пост доступен в Twitter.

33-летний спортсмен заявил, что, скорее всего, не станет драться с ирландцем в четвертый раз в карьере. В ответе на другой вопрос Порье допустил, что вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июле.

В декабре 2021-го Порье уступил бразильцу Чарльзу Оливейре в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Летом того же года он вышел победителем из третьего боя с Макгрегором. В концовке первого раунда ирландце получил травму и не смог продолжить поединок.

В январе 2021-го Порье нокаутировал Макгрегора и тем самым взял реванш за поражение в 2014 году. Ирландец потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Порье — бывший временный чемпион UFC в легком весе.