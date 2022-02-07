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В Турции рассказали о состоянии здоровья Эрдогана после заражения омикроном

Представитель Эрдогана сообщил, что здоровье лидера в порядке после заражения омикроном
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ettore Ferrari/ Globallookpress.com

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала A haber сообщил, что здоровье лидера в порядке после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Калын рассказал, что беседовал с главой государства два с половиной часа назад, он в хорошем состоянии, с ним все в порядке.

«Он дает необходимые указания, чтобы не было сбоев в работе», — добавил представитель Эрдогана.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму своему турецкому коллеге, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления после заражения омикрон-штаммом коронавируса.

5 февраля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился COVID-19. Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Марина Совина
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