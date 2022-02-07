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Спорт

Американские эксперты назвали сборную России по хоккею фаворитом на Олимпиаде

Эксперты американского VSiN считают сборную России фаворитом хоккейного турнира Олимпиады

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Эксперты американского VSiN считают сборную России по хоккею фаворитом в борьбе за золото на Олимпиаде. Об этом сообщается на сайте издания.

Аналитики VSiN полагают, что российская сборная претендует на победу в хоккейном турнире, так как команда Алексея Жамнова обладает сильным составом. Эксперты обращают внимание, что в российской команде есть игроки с опытом выступлений в Нацинальной хоккейной лиге (НХЛ) — Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев.

Среди фаворитов эксперты также назвали команды Швеции и Канады. Наименьшие шансы на победу у хозяев турнира — сборной Китая.

Хоккейный турнир среди мужчин стартует 9 февраля. Сборная России начнет выступления с матча против команды Швейцарии. Отечественные хоккеисты выступают в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией. Сборная России завоевала золото на Олимпиаде в 2018 году.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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