ФХР выступила с заявлением о скандальном матче с Канадой на Олимпиаде

Скандальный матч между женскими сборными России и Канады начался на час позже по решению Международной федерации хоккея (IIHF). С таким заявлением на своем сайте выступила Федерация хоккея России (ФХР).

В организации отметили, что обе команды утром в день игры сдали тесты на коронавирус, однако ко времени начала матча данные о результатах не поступили. В связи с этим руководство IIHF приняло решение отложить стартовое вбрасывание.

«Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», — заявили в ФХР. Там также рассказали, что результаты тестирования появились после второго периода, поэтому на третий россиянки вышли без масок. Канадки же решили оставить средства индивидуальной защиты.

Матч прошел ранее в понедельник, 7 февраля, и завершился со счетом 6:1 в пользу Канады. Сообщалось, что североамериканки отказывались выходить на лед.