Авербух назвал главных героев у россиян в командном турнире фигуристов на ОИ

Россия доказала, что в фигурном катании является сильнейшей сборной мира. Так на золото россиян в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине отреагировал Илья Авербух, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Главными героями у россиян серебряный призер Олимпиады назвал одиночников Марка Кондратюка и Камилу Валиеву. При этом он заявил, что все выступили очень ровно и поддерживали друг друга. «Впереди самые главные старты: индивидуальные турниры, где у россиян есть много шансов на золотые медали», — добавил Авербух.

Россия выиграла командный турнир фигуристов ранее в понедельник, 7 февраля. Помимо Валиевой и Кондратюка, сборную России представляли танцевальный дуэт Никита Кацалапов / Виктория Синицина, а также спортивная пара Александр Галлямов / Анастасия Мишина.

Теперь фигуристам предстоит побороться за победу в личных соревнованиях. Игры-2022 в Пекине завершатся 20 февраля.