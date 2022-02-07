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Предсказаны сроки выхода GTA VI

Журналист Джейсон Шрайер спрогнозировал релиз GTA VI в 2023 году

Фото: Shutterstock

Релиз новой части игры серии GTA может состояться в 2023 году. Об этом в своем Twitter сообщил известный игровой журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier).

В сообщении Шрайер предсказал, когда Rockstar анонсирует следующую часть Grand Theft Auto. По его мнению, студия объявит о сроках выхода тайтла до конца года. Затем журналист спрогнозировал, что представители компании укажут в качестве первой даты осень 2023 года. Автор полагает, что спустя какое-то время релиз будет перенесен на 2024 год.

Таким образом, Шрайер считает, что новую игру могут представить в течение ближайших двух лет. При этом вероятно разработчики столкнутся с проблемами.

В комментариях журналиста спросили, с чем связано внезапное появление официальных новостей о работе над GTA VI. Шрайер заявил, что это произошло на фоне подведения финансовых итогов материнской компании Rockstar Take-Two.

4 февраля Rockstar подтвердила начало разработки следующей части Grand Theft Auto. В компании рассказали, что работа над тайтлом «идет полным ходом», но не стали раскрывать сроков релиза игры.

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Андрей Ставицкий
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