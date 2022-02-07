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Спорт

Губерниев оценил победу России в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

Губерниев назвал уверенным выступление российских фигуристов в командном турнире Олимпиады

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу российских фигуристов в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Журналист назвал выступление спортсменов уверенным и заявил, что они показали истинный уровень катания. «Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои "не могу", фигуристы показали свой уровень, а где-то даже и больше», — посчитал он.

Российские фигуристы одержали победу в командном турнире ранее 7 февраля. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз отечественная команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.

Анастасия Борисова
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