Харламов высмеял романтическое шоу на российском ТВ

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил над героем популярного романтического шоу «Сердца за любовь» на телеканале СТС Love, в котором девушки выбирают себе спутников путем аукциона. Юморист опубликовал в Instagram отрывок из программы, в котором участница нашла себе спутника. Он сравнил смех молодого человека с хохотом главного героя фильма «Джокер».

Харламов выложил момент из шестидесятого выпуска российского шоу, вышедшего в декабре 2017 года. В нем девушка по имени Ксения решила выбрать героя программы Никиту, но другая участница шоу Алена выступила против. «Ты понимаешь, девочка, маленькая, хрупенькая, ты же домой не дойдешь! Все кости переломаю! Мужчина мой — значит мой, другим не отдаю», — заявила Ксения. Она рассказала, что Никита покорил ее своей внешностью, умом и обаянием. Молодой человек в ответ на это попросту рассмеялся на камеру.

В ролике Харламова к фрагменту из передачи на ТВ был добавлен момент из фильма «Джокер» 2019 года. В нем герой актера Хоакина Феникса Артур Флек натужно хохочет.

Многие пользователи Instagram высоко оценили пост юмориста и признались, что публикация их позабавила. «У меня истерика», «Смеялась в голос», — написали комментаторы. Юзеры также иронично назвали программу «шедевральной».

Ранее Харламов раскрыл отношение к Comedy Club. Комик признался, что изначально не верил в успех проекта. Он также объяснил, почему не стал бы покидать юмористическое шоу.