МОК выступил с заявлением об отказе канадок выходить на матч ОИ с Россией

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно матча группового этапа олимпийского женского хоккейного турнира-2022 в Пекине между командами России и Канады. Его приводит ТАСС.

В МОК подчеркнули, что из-за отказа канадок выходить на лед по причине несоблюдения россиянками противокоронавирусных мер матч был задержан. Организация провела переговоры с представителями обеих команд, в результате которых все хоккеистки согласились играть в медицинских масках.

На момент публикации новости в матче идет третий период. Со счетом 6:1 ведет Канада.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени, однако началась на час позже. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок. В итоге обе команды играют в медицинских масках.