Мужчина месяц не знал о выигрыше в 17 миллионов рублей из-за поломки слот-машины

Турист в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, сорвал джекпот и месяц не знал о выигрыше из-за сломанного игрового автомата. Об этом сообщает CNN.

Мужчина играл в игровые автоматы в отеле и казино «Остров сокровищ». Из-за ошибки слот-машина сработала неправильно и не уведомила ни сотрудников казино, ни самого игрока о том, что он выиграл приз в 230 тысяч долларов (17,4 миллиона рублей).

К тому моменту, как поломку заметили и неисправную слот-машину починили, счастливчик уже уехал в свой штат. Для того чтобы разыскать победителя, сотрудникам Совета по контролю за азартными играми Невады пришлось отсмотреть многочасовые записи с камер наблюдения из нескольких казино, опросить очевидцев, изучить записи об электронных транзакциях и даже проанализировать информацию о поездках в транспорте.

После продолжительных поисков им удалось идентифицировать победителя. Им оказался турист из Аризоны Роберт Тейлор. Когда Тейлора уведомили о том, что он выиграл приз, он был уже дома. Мужчина вернется в Лас-Вегас, чтобы получить причитающиеся ему деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Ингем, штат Мичиган, разбогател и сутки не знал об этом, так как забыл о купленном лотерейном билете. За завтраком он пролистывал входящие сообщения и увидел уведомление о получении приза от лотереи.

