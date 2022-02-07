На Украине заочно арестовали бывшего министра энергетики

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, которого подозревают в причастности к закупкам угля из Донбасса. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным издания, суд вынес решение по делу еще 5 января. Местонахождение экс-главы Минэнерго до сих пор неизвестно.

В декабре суд разрешил арестовать Демчишина по уголовному делу о содействии террористической организации из-за поставок угля на Украину с территории самопровозглашенных республик Донбасса во время боевых действий. В Госпогранслужбе отмечали, что по состоянию на 19 ноября бывший министр находился за пределами страны.

По данным следствия, к организации поставок угля Демчишина привлекло «высшее политическое руководство страны». По этому же делу подозреваемыми проходят глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Владимир Демчишин занимал пост министра энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.