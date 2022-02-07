Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заочно арестовали бывшего министра энергетики

В Киеве суд заочно арестовал экс-главу Минэнерго Украины Демчишина

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, которого подозревают в причастности к закупкам угля из Донбасса. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным издания, суд вынес решение по делу еще 5 января. Местонахождение экс-главы Минэнерго до сих пор неизвестно.

В декабре суд разрешил арестовать Демчишина по уголовному делу о содействии террористической организации из-за поставок угля на Украину с территории самопровозглашенных республик Донбасса во время боевых действий. В Госпогранслужбе отмечали, что по состоянию на 19 ноября бывший министр находился за пределами страны.

Материалы по теме:
«Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
«Чтоб конкуренты в земле лежали»Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
7 июля
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января

По данным следствия, к организации поставок угля Демчишина привлекло «высшее политическое руководство страны». По этому же делу подозреваемыми проходят глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Владимир Демчишин занимал пост министра энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Федор Емельяненко назвал желаемых соперников для прощального боя
Галкин показал роскошный интерьер замка
В Госдуме ответили на слова посла США о суверенитете Японии над Южными Курилами
Еще одну категорию туристов освободят от карантина в Таиланде
Россия уличила Австрию в дискриминации в отношении привитых «Спутником V»
Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами
Судья попросил ККС о лишении полномочий с целью уйти от наказания за пьяную езду
Макрон прилетел в Россию
В Госдуме высказались о ситуации с увольнением учительницы в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.