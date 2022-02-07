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НАСА сэкономит на МКС

В НАСА с 2028 года приготовились экономить на МКС

Фото: Роскосмос

В НАСА приготовились экономить на Международной космической станции (МКС), следует из отчета американского космического агентства, на которое обратило внимание SpaceNews.

Отмечается, что ежегодно до 2027 года включительно НАСА планирует тратить на МКС по 3,1 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда идут на эксплуатацию станции и проведение на ней исследований, а 1,8 миллиарда — на экипаж и транспортировку грузов.

В 2028 году из-за подготовки к затоплению МКС (запланированному на 2031-й) расходы на станцию временно увеличатся, после чего они на фоне приобретения услуг коммерческих операторов околоземных станций начнут снижаться.

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К 2033 году на коммерческие услуги, закупаемые в рамках программы Commercial LEO Destinations (CLD), планируется ежегодно тратить около одного миллиарда долларов. Общая экономия средств, по сравнению с предыдущими затратами на МКС, составит 1,5 миллиарда долларов в год.

Соответствующие финансы планируется потратить, в частности, на лунную программу Artemis.

В феврале Ars Technica, ссылаясь на НАСА, написало, что первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с 15 февраля на середину марта.

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Иван Потапов
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