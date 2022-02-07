Политолог назвал возможные темы переговоров Путина и Макрона

Во время переговоров в Кремле лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят выполнение Украиной Минских соглашений, нерасширение НАТО, столкновения в ЦАР, а также возвращение Франции и ее влияния в Сирию, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что темы являются ключевыми и значимыми для обеих сторон.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Встреча пройдет в Кремле. Основной целью визита станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

Не только Украина

Главной темой, которую предстоит обсудить президентам двух стран, Марков считает выполнение Украиной Минских соглашений. Он отметил, что именно Франция является одним из гарантов их реализации, но на данный момент не справляется с этой задачей.

«Кроме того, обсудят и вопрос нерасширения НАТО на восток. Путин четко выразился, говоря о том, что нет никаких веских оснований для подобных действия. Идея же "открытых дверей", на которую постоянно ссылается альянс, ложная, поскольку не записана ни в одном из основных документов», — подчеркнул политолог.

Третьим вопросом на повестке он считает столкновение России и Франции в Африке, таких странах как Мали и ЦАР, предположил политолог. Марков объяснил, что на протяжении долгого времени эти государства находились в сфере влияния Франции, но она провалила задачи в сфере обеспечения и поддержания безопасности, в результате чего страны вынуждены были обратиться к России.

Сейчас частные компании, по сути, замещают место Франции, чем она, естественно, недовольна. Отношения наших стран там обострились довольно серьезно, ведь без этих зон влияния французы прекращают свое бытие в качестве представителей великой державы Сергей Марков Политолог

«Еще одна тема — Сирия. Сирия и Ливан были зонами оккупации Франции, и традиционно она имела там большое влияние. Но страна допустила огромную ошибку, поддержав террористическую организацию радикально-исламистского толка в борьбе против законного правителя Башара Асада», — сказал Марков.

В результате этого, напомнил политолог, Франция оказалась вытолкнута из Сирии, но хочет вернуться. Однако сделать это получится только с разрешения России, Ирана и самой Сирии. В ходе переговоров предстоит обсудить условия и форму возвращения французов в регион.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины. Президент уверен, что встреча с Путиным позволит избежать реального военного конфликта.