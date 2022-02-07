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Евросоюз и США договорились устранять угрозы европейскому энергоснабжению

США и ЕС обязались сотрудничать для устранения возможных угроз энергоснабжению в Европе

Фото: @NSP2_Rossiya

США и Европейский союз (ЕС) подтвердили обязательство активно сотрудничать для устранения любых возможных угроз энергоснабжению в Европе. Соответствующее заявление было принято по итогам заседания Совета США-ЕС по энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон и Брюссель намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные поставки в случае перебоев со снабжением по трубопроводам, пока государства переходят к устойчивому будущему с нулевыми выбросами от ископаемых видов топлива.

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17 декабря

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен на встрече с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем в понедельник отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с зарубежными союзниками возможность увеличения поставок топлива в европейские страны в случае приостановки поставок российского газа через Украину.

Госсекретарь также указал, что США работают с Евросоюзом над предотвращением «шоков» с поставками энергоносителей, которые могут стать следствием кризиса вокруг Украины.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты ведут работу над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы. По его словам, президент США Джо Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации.

До этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Он отметил, что этот вопрос обсуждается на случай, если Россия захочет использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия в ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
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