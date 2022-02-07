Названо неожиданное влияние изменения климата на снег

Глобальное потепление повлияло на запах снега. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Университета Макгилла и Центра химических чувств Монелла, сообщает The Washington Post.

Ученые заявили, что запах снега зависит от состава почвы и воздуха. Профессор клинической неврологии из Центра Монелла в Филадельфии Йохан Лундстрем выяснил, что верхний слой снега впитывает из атмосферы одоранты (вещества, имеющие резкий неприятный запах. — прим. «Ленты ру») — чем дольше осадки лежат на земле, тем сильнее меняется их запах. При этом люди способны различать некоторые молекулы лучше других. «Например, разлагающийся биологический материал создает геосмин — запах земли, к которому наши носы особенно чувствительны. Если взять всего каплю этого одоранта и хорошо размешать ее в целом бассейне, вы все еще сможете его почувствовать. Иначе говоря, запах загрязнения можно почуять очень легко», — пояснил Лундстрем. Таким образом, провоцирующие изменение климата загрязнения, которых становится больше в атмосфере, делают запах снега более интенсивным.

Повышение температуры почвы из-за глобального потепления также называют фактором, который повлиял на запах зимних осадков. В Университете Макгилла пришли к выводу, что более теплые почва и воздух способствуют циркуляции и повышению интенсивности молекул одорантов. По мере таяния пропитанный ими снег загрязняет почву, из которой позже вредные вещества возвращаются обратно в воздух. Повышение температуры почвы также может увеличить токсичность некоторых ее составляющих и ускорить процесс разложения.

В феврале на северо-востоке США прошла рекордно сильная снежная буря, вызванная изменением климата. Эксперты связали экстремальную погоду с более активным из-за повышения температуры океана испарением воды, а также с нарушенным из-за потепления в Арктике полярным вихрем.