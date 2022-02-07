Жених и невеста три раза за год сыграли свадьбу ради родственников

Пара сыграла свадьбу три раза за год в разных странах, чтобы все родственники со стороны невесты и жениха смогли побывать на празднике. Об этом сообщает Insider.

Уроженка Аргентины рассказала, что не задумывалась о замужестве до тех пор, пока ее молодой человек из штата Мэн, США, не сделал ей предложение на одном из пляжей Аргентины. До этого пара встречалась два года. Когда аргентинка согласилась выйти замуж за возлюбленного, будущие жених и невеста сразу же позвонили родственникам, рассказали о планах сыграть свадьбу и пригласили их на праздник без уточнения времени и места.

По словам невесты, родные поздравили пару, но одновременно с этим выразили беспокойство о том, где влюбленные будут устраивать праздник. Чтобы разделить торжество с как можно большим количеством родственников, аргентинка и американец решили сыграть свадьбу трижды.

Через месяц после помолвки пара сыграла первую свадьбу в Бруклине, Нью-Йорк. На ней присутствовали родители жениха и невесты и их местные друзья. Аргентинка объяснила, что столь быстрая организация праздника связана с тем, что у ее свекрови диагностировали опухоль мозга, и ей оставалось жить считаные месяцы. Невеста рассказала, что купила платье и туфли в интернете, предварительно даже не примерив их, а жених взял старый костюм и надел носки, которые его возлюбленная подарила ему в их первый совместный отпуск.

Вторую свадьбу молодожены сыграли в Уругвае, поскольку у 97-летней бабушки невесты и еще у многих родственников не было визы в США. Аргентинка призналась, что эта церемония стала ее любимой: праздник был организован профессионалами, и она специально выбирала самое красивое платье.

Чтобы порадовать умирающую мать жениха, на третью свадьбу пара отправилась в Мэн. Праздник отметили на природе. Аргентинка полностью доверилась мужу и позволила ему взять на себя все организационные вопросы.

По словам супругов, они празднуют только тот день свадьбы, когда официально вступили в брак. Муж и жена объясняют это тем, что у них плохая память на даты, а запомнить одно число легче, чем три.

Ранее сообщалось, что пара из Сан-Диего штата Калифорния потратила 100 тысяч долларов на бракоразводный процесс, но позже решила дать отношениям второй шанс и поженилась снова. Они до сих пор выплачивают долги за услуги адвокатов в бракоразводном процессе.