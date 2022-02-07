Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Золото фигуристов позволило сборной России возглавить медальный зачет Олимпиады

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская сборная возглавила общекомандный медальный зачет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выйти на первое место спортсменам из России позволила победа фигуристов в командном турнире, которая была добыта досрочно после того, как Никита Кацалапов и Виктория Синицина показали второй результат в произвольном танце.

Эта победа стала для россиян второй на Играх, 6 февраля золото добыл лыжник Александр Болшунов в скиатлоне. По количеству медалей высшего достоинства сборная России сравнялась с Норвегией и Швецией.

При равенстве побед российские спортсмены превосходят скандинавов по количеству медалей другого достоинства. В активе россиян также два серебра и две бронзы. У шведов только золото, а норвежцы вместе с двумя победами завоевали одну бронзу. Олимпиада продлится до 20 февраля.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Кайли Дженнер родила второго ребенка
Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей
Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19
Россия доберется до МКС за два часа
Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины
Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей
Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.