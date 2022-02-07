Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Российская сборная возглавила общекомандный медальный зачет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выйти на первое место спортсменам из России позволила победа фигуристов в командном турнире, которая была добыта досрочно после того, как Никита Кацалапов и Виктория Синицина показали второй результат в произвольном танце.

Эта победа стала для россиян второй на Играх, 6 февраля золото добыл лыжник Александр Болшунов в скиатлоне. По количеству медалей высшего достоинства сборная России сравнялась с Норвегией и Швецией.

При равенстве побед российские спортсмены превосходят скандинавов по количеству медалей другого достоинства. В активе россиян также два серебра и две бронзы. У шведов только золото, а норвежцы вместе с двумя победами завоевали одну бронзу. Олимпиада продлится до 20 февраля.