В Госдуме отреагировали на первую для России медаль в прыжках с трамплина на ОИ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал историческое достижение российских прыгунов с трамплина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Парламентарий заявил, что серебряная награда отечественных спортсменов ценна, несмотря на тот факт, что их соперников дисквалифицировали. Он подчеркнул, что российские прыгуны действовали по правилам.

Свищев поздравил российских атлетов с первой наградой в истории сборной. Отечественные прыгуны с трамплина завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

В последний раз отечественный спортсмен становился медалистом еще в 1968 году. Тогда олимпийским чемпионом стал Владимир Белоусов, представлявший сборную СССР. В российской истории медалей в данном виде спорта на международных стартах не было.