Фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие возвращается после двухлетнего перерыва и переезжает на масштабную территорию Шарикоподшипникового завода на Дубровке. Оно будет длиться четыре дня — с 16 по 19 июня. Хедлайнерами станут Nick Cave & The Bad Seeds, King Krule и BADBADNOTGOOD.

Кроме того, на «Боли» можно будет услышать и других музыкантов. Среди них — slowthai, Gilla Band, Beak>, Viagra Boys, Oxxxymiron, АИГЕЛ, Утро, Black Country, New Road, Two Feet, Kedr Livanskiy, Порез на Собаке, АукцЫон, Вежливый отказ, Дайте танк (!), Сюзанна, Giant Swan, Sub Urban, Squid, Battles, Петля Пристрастия, Westerman, Буерак, Crack Cloud, Электрофорез, Интурист, НОМ, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, ИльяМазо, Genesis Owusu, Космос на потолке, Yellow Days, Heavy Lungs, Larry Pink The Human, Bendik Giske, Jaquard Looms, Союз, Gnoomes, Сад имени Федора, Okmalumkoolkat, Свидание, Dima Midborn, Pixelord, Голландский штурвал, Aleksei Orlov & Viktor Arkharov, Источник, Труд, Заур Нагоев, Avramova, Pententacles, Tyagotenie, Суперкульт, Флорист, Давай, Черная речка, Всадники ЖКХ, Supruga, Crispy Newspaper, WLVS, Макет, Испанский стыд, Jermook, Зеленый дядя и серферы черной дыры.

Уточняется, что список участников фестиваля еще будет пополняться. Билеты на «Боль» можно приобрести на сайте.