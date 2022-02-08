Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов

На фестивале «Боль» выступят Nick Cave & The Bad Seeds, King Krule и BADBADNOTGOOD

Фото: Jacob Consenstein / @badbadnotgood

Фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие возвращается после двухлетнего перерыва и переезжает на масштабную территорию Шарикоподшипникового завода на Дубровке. Оно будет длиться четыре дня — с 16 по 19 июня. Хедлайнерами станут Nick Cave & The Bad Seeds, King Krule и BADBADNOTGOOD.

Кроме того, на «Боли» можно будет услышать и других музыкантов. Среди них — slowthai, Gilla Band, Beak>, Viagra Boys, Oxxxymiron, АИГЕЛ, Утро, Black Country, New Road, Two Feet, Kedr Livanskiy, Порез на Собаке, АукцЫон, Вежливый отказ, Дайте танк (!), Сюзанна, Giant Swan, Sub Urban, Squid, Battles, Петля Пристрастия, Westerman, Буерак, Crack Cloud, Электрофорез, Интурист, НОМ, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, ИльяМазо, Genesis Owusu, Космос на потолке, Yellow Days, Heavy Lungs, Larry Pink The Human, Bendik Giske, Jaquard Looms, Союз, Gnoomes, Сад имени Федора, Okmalumkoolkat, Свидание, Dima Midborn, Pixelord, Голландский штурвал, Aleksei Orlov & Viktor Arkharov, Источник, Труд, Заур Нагоев, Avramova, Pententacles, Tyagotenie, Суперкульт, Флорист, Давай, Черная речка, Всадники ЖКХ, Supruga, Crispy Newspaper, WLVS, Макет, Испанский стыд, Jermook, Зеленый дядя и серферы черной дыры.

Уточняется, что список участников фестиваля еще будет пополняться. Билеты на «Боль» можно приобрести на сайте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
В России весной спрогнозировали новую волну COVID-19
В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО
В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном
Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию
В России захотели ввести новое требование ко всем домам
Названо опасное последствие коронавируса для мозга
Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет
Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд
Умер директор лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Феликс Эскин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.