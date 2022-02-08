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Спорт

Российский сноубордист Вик Уайлд завершил карьеру после бронзы Игр-2022

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы ОИ
Вик Уайлд

Вик Уайлд. Фото: @vicwild

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ» в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — заявил Уайлд.

Сноубордист 8 февраля на Олимпийских играх в Пекине завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. В малом финале россиянин оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера.

Американец Уайлд в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года. Спортсмен уже заявлял, что после Игр-2022 завершит карьеру.

Алексей Гусев
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