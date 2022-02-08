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Россияне бросились скупать китайские машины

За январь россияне купили 9533 автомобиля китайских брендов, рост на 107 процентов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В первый месяц 2022 года в России было продано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Это на 107 процентов больше, чем в январе 2021-го. О том, что россияне бросились скупать китайские машины, сообщает «Автостат».

Лидером среди «китайцев» в прошлом месяце оказалась марка Haval (3169 единиц, на 102 процента больше, чем год назад). Самая популярная модель в ее линейке — кроссовер Jolion — стал бестселлером среди всех китайских машин с результатом 1410 машин.

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На втором месте находится Chery (2820 штук, плюс 47 процентов). При этом наиболее продаваемой моделью этой марки назван кроссовер Tiggo 7 PRO (1139 штук). Третью строчку занимает бренд Geely, реализация которого взлетела в 3,4 раза до 1836 автомобилей.

В конце 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал, что рост цен на автомобили в России замедлится в 2022-м. Одновременно в министерстве указывали, что дефицит машин в стране сохранится в первой половине года из-за проблем с поставками чипов. Несколько автопроизводителей подняли цены на свои модели в России с 1 февраля.

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Платон Щукин
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