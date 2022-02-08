Раскрыта стратегия Запада против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стратегия Запада против России не изменилась, сообщает РИА Новости.

Шольц раскрыл стратегию Запада против России и назвал ее «диалогом и устрашением». Она является двойной, поскольку предполагает введение санкций в случае военной агрессии России, а также использование всех форматов коммуникации. Такой подход является наиболее перспективным в сложившейся ситуации, считает Шольц.

«Мы делаем это сообща и решительно поддерживаем это совместно», — заключил он.