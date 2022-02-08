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Раскрыта стратегия Запада против России

Канцлер ФРГ Шольц: двойная стратегия Запада «диалог и устрашение» против РФ не изменилась
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стратегия Запада против России не изменилась, сообщает РИА Новости.

Шольц раскрыл стратегию Запада против России и назвал ее «диалогом и устрашением». Она является двойной, поскольку предполагает введение санкций в случае военной агрессии России, а также использование всех форматов коммуникации. Такой подход является наиболее перспективным в сложившейся ситуации, считает Шольц.

«Мы делаем это сообща и решительно поддерживаем это совместно», — заключил он.

Марина Совина
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