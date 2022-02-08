Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет

На границе Китая и КНДР обнаружена северокорейская ракетная база, на которой могут размещаться межконтинентальные ракеты средней и большой дальности, заявили аналитики Центра стратегических и международных исследований США в Вашингтоне, исследование спутниковых снимков опубликовано на сайте организации.

Аналитики центра исследовали снимки спутников за 21 января и обнаружили в 25 километрах от границы с Китаем объекты для хранения, заправки и запуска ядерных ракет. «Согласно информированным источникам, на ракетной оперативной базе недалеко от деревни Хеджуни, скорее всего, разместится ракетный полк, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР)», ー говорится в докладе.

В докладе аналитиков также отмечается, что о базе Хеджуни никогда официально не сообщалось, но информация о тайном строительстве объектов впервые появилась 20 лет назад. Недавние снимки подтверждают, что она наконец достроена. Ее удачное расположение недалеко от границы снижает вероятность превентивного удара по хранилищу ракет, так как существует опасность задеть китайскую территорию.

Также на базе есть подземные бетонные укрепления длиной около 35 метров, которые, предположительно, могут вмещать в себя северокорейские мобильные ракетные пусковые установки.

Представитель Минобороны США подполковник Марти Майнерс отказался комментировать доклад центра, но отметил, что «США четко осознают ракетную угрозу со стороны КНДР и подтверждают намерения защищать от удара как свою территорию, так и территорию Южной Кореи и Японии».

Ранее наблюдатели ООН обвинили Северную Корею в разработке ядерного оружия и хакерских атаках. Данные об этом были представлены в секретном докладе Совбеза ООН. Также КНДР обвинили в хакерских атаках на криптовалютные биржи. По утверждению экспертов, киберпреступления приносят значительную часть доходов в казну государства.

31 января Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты. Речь идет о ракете Hwasong-12, которую власти КНДР также испытывали в 2017 году. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.