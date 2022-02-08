В США рассказали о таинственном российском «Нейтроне»

В начале февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России могли запустить таинственный спутник «Нейтрон», рассказывает NASASpaceFlight.com.

Издание из США допускает, что отправленное на околоземную орбиту изделие является военным космическим аппаратом нового типа.

В публикации утверждается, что «Нейтрон» изготовлен Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения, которое разрабатывало серию космических аппаратов «Кондор». «Эти небольшие спутники работают на низкой околоземной орбите и могут передавать оптические или радиолокационные изображения», — пишет издание.

Согласно NASASpaceFlight.com, изначально запуск «Нейтрона» планировалось провести в конце 2018 года.

5 февраля Минобороны России запустило первую ракету «Союз-2» в 2022 году. Старт был произведен в 10:00 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк в Архангельской области. О полезной нагрузке, выводимой ракетой, официально не сообщалось.

Согласно открытым данным, Минобороны России располагает единственным радиолокационным спутником «Космос-2487» (серия «Кондор»), запущенным еще в июне 2013 года. Гражданских радиолокационных космических аппаратов страна не имеет.