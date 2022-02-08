Российский биатлонист объяснил решающий промах в индивидуальной гонке на ОИ

Российский биатлонист Максим Цветков подвел итоги индивидуальной гонки на 20 километров на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он отметил, что очень хотел отстрелять чисто, но сделать это помешала психология. «Когда работаешь 19 выстрелов, ты понимаешь, что сегодня может быть "ноль". Это очень сильно давит. Появился небольшой мандраж», — заявил Цветков.

Спортсмен чисто отстрелял на трех огневых рубежах, а на четвертом допустил промах последним выстрелом. Он стал решающим и не позволил россиянину завоевать золотую медаль. Цветков финишировал четвертым.

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе, на втором месте расположился белорус Антон Смольский. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бе.

