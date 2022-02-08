Путин назвал преждевременным отказ от нефти и газа

Президент России Владимир Путин назвал отказ от нефти и газа преждевременным. Однако, по его словам, нужно понимать, куда движется человечество. Его заявление приводит ТАСС.

По словам Путина, отказываться от углеводородов преждевременно. Они будут активно использоваться еще, может быть, 50 лет, допустил президент. Ранее стало известно, что Путин поручил правительству найти альтернативные источники энергии вместо природного газа.

До осени премьер-министр Михаил Мишустин и главы субъектов должны проанализировать, в каких регионах газ не может быть основным источником энергии. После этого правительство и сами субъекты федерации должны представить предложения по экологичной альтернативе природному газу, чтобы их можно было экономически эффективно использовать в конкретных условиях.

Ранее Путин говорил, что Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. «Предстоит большая, безусловно, сложная, напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств», — заявил он. Президент также отмечал, что важно не превращать климатическую повестку в орудие для решения политических и экономических вопросов.