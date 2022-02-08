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Экономика

Курс доллара рекордно упал

Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 13 января

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе торгов 8 февраля на Мосбирже курс доллара поставил локальный рекорд и опустился ниже 75 рублей, свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с 13 января.

В 14:27 по московскому времени доллар упал на 48,5 копейки и составил 74,99 рубля. Однако уже через несколько минут валюта отыграла падение и к моменту публикации новости торгуется на уровне в 75,37 рубля (минус 22 копейки). Евро в моменте дешевел на 59 копеек до 85,68 рубля, а сейчас стоит 85,9 рубля (минус 50 копеек).

Рубль укрепляется на фоне снижения геополитических и санкционных рисков, а также высоких цен на нефть. 7 февраля состоялись переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, которые общественность оценила как шаг к деэскалации конфликта вокруг Украины.

Курс доллара от TradingView

На встрече Путин пообещал вывести российские войска из Белоруссии. По заявлению французского президента, переговоры «позволили достичь определенного прогресса, чтобы делать шаги к безопасности в регионе». Кроме того, спрос на рубль поддерживается ожиданиями повышения ключевой ставки Центробанком.

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Софья Ермакова
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