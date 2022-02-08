Российским майнерам назвали подходящие страны для добычи криптовалюты

Российским майнерам назвали страны, где они смогут добывать криптовалюту, если это будет запрещено в России. Об этом сообщает РБК.

Как сказал юридический эксперт и представитель открытого сообщества TON Рамис Абянов, помимо Казахстана такие возможности есть в Узбекистане, Белоруссии, Эстонии и Литве, поскольку майнинг в перечисленных странах не запрещен.

С другой стороны, как сказал специалист Moscow Digital School Ефим Казанцев, страны «с советским бэкграундом» являются не самыми удачными для развития криптосообщества из-за «высоких рисков появления запретительных и ограничивающих норм даже в тех юрисдикциях, где таких норм пока нет». По его мнению, более благоприятными в этом плане остаются, например, США, Сальвадор и Венесуэла, где оборот криптовалют не ограничивается и не запрещается.

В январе ЦБ выступил за запрет оборота и производства криптовалюты в России. Позднее правительство поддержало позицию регулятора в том, что криптовалюта не может стать законным средством платежа в России. Однако кабмин считает, что россиянам следует позволить оперировать цифровой валютой в качестве инвестиционных активов. Среди прочего майнинг предложили уравнять с предпринимательством.

По оценкам Bloomberg, объем криптовалюты, которой владеют россияне, составляет около 16,5 триллиона рублей. Причем, как отмечало агентство, и эта оценка может быть заниженной, ведь многие трейдеры скрывают свою деятельность. По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает 1,75 триллиона долларов — на долю России, исходя из оценки в 214 миллиардов долларов, приходится 12 процентов.