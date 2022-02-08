Санкции против России связали со всплеском мошенничества со смартфонами

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров связал санкции против России и запрет на прямые поставки продукции со всплеском мошенничества с продажей смартфонов. Об этом он заявил РИА Новости.

По мнению специалиста, такие устройства, как iPhone, станут объектом различных афер, например, продажи с неудаленной учетной записью, с которой гаджет можно заблокировать или отслеживать, а также сбыт восстановленных или поддельных смартфонов по цене оригинальных.

Бедеров отметил, что произойдет и рост числа мошенничеств, связанных с продажей телефонов дорогих брендов. При этом число подобных преступлений постоянно увеличивается, добавил он.

Эксперт указал, что в подобной ситуации начнется рост продаж отечественных и китайских смартфонов. Устройства из КНР, по его словам, не несут рисков для пользователя, единственный из них — сбор данных о владельце в целях рекламы.

Бедеров порекомендовал поменять пароль авторизации операционной системы при сдаче гаджета в ремонт, а также хранить все данные в облаке, чтобы не скомпрометировать их при продаже или краже.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают вариант ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию при ее «нападении» на Украину. По информации издания, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров техники может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

