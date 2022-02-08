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В Кремле открестились от сигналов Лукашенко о признании Крыма

Песков заявил, что нет никакой необходимости в сигналах Лукашенко о признании Крыма

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Кремль не намерен посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко по поводу признания Крыма как российского региона. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, союзник и партнер Москвы самостоятельно примет подобное решение, когда сочтет это целесообразным. «В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», — открестился Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что белорусский президент в курсе реального положения дел со статусом Крыма, равно как и Абхазии и Южной Осетии.

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7 февраля в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лукашенко не исключил, что Белоруссия признает Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками. Глава государства отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит Путин. Вдобавок белорусский лидер задался вопросом, есть ли вообще «жизненная необходимость» в признании этих статусов.

При этом в ноябре 2021 года президент Белоруссии заявлял, что Крымский полуостров является де-факто и де-юре российским. Тогда он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты проведенного там в 2014 году референдума. В августе того же года он озвучил позицию о готовности признать Крым после того, как это сделает последний российский олигарх.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Этим событиям предшествовало свержение президента Украины Виктора Януковича в ходе массовых протестов, известных как Евромайдан.

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Варвара Кошечкина
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