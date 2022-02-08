Украина запланировала построить плавучий космодром

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) намерено построить плавучий космодром в рамках космической программы до 2025 года. Стоимость проекта оценили в 172 миллиона долларов, сообщил глава ГКАУ Владимир Тафтай в интервью изданию «Суспильне. Новини».

«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в рамках этих пяти лет все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — сообщил Тафтай, отвечая на вопрос о работе над морским стартовым комплексом.

Глава ГКАУ отметил, что стоимость проекта оценивают в 4,8 миллиарда гривен (около 172 миллиона долларов). Он подчеркнул, что проект может заинтересовать иностранных заказчиков.

Также Тафтай отметил, что концепция перспективного проекта схожа с плавучим космодромом «Морской старт», но новая платформа для запуска будет использовать другую ракету. По его словам, она будет в девять раз меньше ракеты-носителя «Зенит-3SL», которую использовали в проекте «Морской старт».

В январе бывший внештатный советник главы ГКАУ Андрей Колесник предположил, что украинский спутник «Сич-2-30» потерян. Позже в Конструкторском бюро (КБ) «Южное» сообщили, что спутник вышел на связь, однако недостаток энергии приводит к нарушениям связи.

В октябре 2021 года Тафтай сообщил, что Украина планирует создание новой ракеты-носителя для запуска с плавучей платформы. Он отметил, что грузоподъемность ракеты составит около 700 килограммов.