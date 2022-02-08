Новый аким Алма-Аты пообещал осветить город

Новый мэр Алма-Аты Ерболат Досаев пообещал осветить город. В крупнейшем мегаполисе Казахстана более тысячи улиц остаются без должного освещения, заметил он. Его словам передает Orda.

Мэрия Алма-Аты планирует завершить строительство наружного освещения на 1066 частично освещенных улицах и 486 дворовых территориях. Эти меры планируется реализовать до конца 2022 года. Аким обратил внимание на эту проблему в рамках обеспечения городской безопасности.

Кроме того, Досаев поддержал ранее озвученные полицией Казахстана планы установить более 3000 уличных видеокамер в мегаполисе. Правоохранители собираются создать с помощью них Единую систему видеонаблюдения, которая позволит отслеживать перемещения людей по всей Алма-Ате.

Досаев стал мэром города в конце января, до того он занимал пост главы Национального банка. В ходе протестов Алма-Ата сильно пострадала — мародеры разграбили множество предприятий торговли и сферы услуг в городе. По информации Досаева, 88 процентов пострадавших из-за беспорядков в Казахстане субъектов малого бизнеса приходится именно на Алма-Ату.

Ранее в казахстанском городе нашли схрон с оружием. В полиции предполагают, что обнаруженные ружья украли у их хозяев.