В Казахстане в несколько раз вырастут налоги для майнеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить налоги для майнеров криптовалют в несколько раз, передает местное издание Tengrinews. Кроме того, он заявил о необходимости выявить все майнинговые фермы в стране.

Президент считает, что текущая ставка налога в один тенге (0,18 рубля) за киловатт-час «ничтожно мала». «Данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причем отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. И самое главное — максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях», — подчеркнул Токаев. При этом социально-экономическая польза от производства криптовалют минимальная, добавил он.

Разработать документ, регулирующий добычу криптовалют и кратно повышающий налоги для майнеров в Казахстане, правительство должно к 1 апреля. Президент также дал несколько поручений Агентству по финансовому мониторингу — до 19 марта его сотрудники должны будут выявить все установки по производству криптовалют, проверить у их владельцев налоговые и таможенные документы, а также изучить договоры, на основании которых получены технические условия на подключение к электросетям. По словам Токаева, власти не против «белого» майнинга, но все представители индустрии должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы, платить налоги и способствовать развитию зеленой энергетики.

С 2020 года цифровые валюты считаются в Казахстане имуществом, однако не могут использоваться в качестве средства платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана», который имеет особый правовой режим. Налог на майнинг в стране начали взимать с начала 2022 года.

В августе 2021 года эксперты Кембриджского университета установили, что Казахстан вышел на второе место в мире по объемам хешрейта (вычислительных мощностей для майнинга). Показатель резко вырос после запрета криптовалют в Китае весной — тогда добытчики цифровых валют начали массовый исход из страны. По данным местного Минэнерго, в ушедшем году в Казахстане стали потреблять на семь процентов больше электричества, одним из факторов стал приток майнеров. В январе 2022 года несколько регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии оказались обесточены из-за аварии в энергосистеме. После этого оператор энергосети KEGOC отключил 196 майнинговых ферм до февраля.