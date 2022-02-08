Нидерланды зашли в тупик в переговорах с Россией по налогам

В конце прошлого года Нидерланды предприняли очередную попытку договориться с Россией о возобновлении соглашения по налогам, но дискуссия зашла в тупик. Такой информацией с «Ведомостями» поделился представитель Минфина.

Он сообщил, что проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), который королевство направило в Москву, по сути повторял условия, на которое оно ранее уже получило отказ. В связи с этим российские власти не увидели основы для начала переговоров, а также признаков какого-либо прогресса.

Неделю назад правительство Нидерландов предложило депутатам ознакомиться с планами новых налоговых соглашений и переговоров по этому вопросу. Как говорилось в соответствующем письме, предложения России по новым условиям СИДН шли гораздо дальше, чем просто борьба с уклонением от уплаты налогов, поэтому Амстердам не принял их.

Чтобы защитить интересы национальных компаний и предотвратить злоупотребление договором, Нидерланды внесли ряд фундаментальных инициатив. Тем не менее в Минфине королевства признали, что Россия эти идеи отвергла. В ведомстве сообщили депутатам о договоренности по новым встречам и первом предложении по будущему соглашению.

Москва и Амстердам вели переговоры по переподписанию СИДН с 2020 года. В российской трактовке дискуссии Нидерланды настаивали на сохранении каналов по выводу средств из России и отказывались принять стандартные условия, с которыми согласились другие страны.

Речь шла об аналогичных договорах, которые удалось с заключить с Кипром, Мальтой и Люксембургом, наиболее популярными юрисдикциями российских компаний. В конце февраля должно быть заключено соглашение со Швейцарией. Минфин России утверждал, что готов был даже пойти навстречу Амстердаму и улучшить условия по сравнению со другими странами, но королевство продолжало настаивать на сохранении льготы для компаний в сфере недвижимости.

Вице-премьер Алексей Оверчук ранее признавал, что возникшую ситуацию нельзя назвать нормальной, так как страдает добропорядочный бизнес. При этом он констатировал, что переговоры по таким соглашениям растягиваются на годы и ждать скорого решения не стоит.

Денонсация соглашения в 2021 году привела к тому, что теперь российские компании, зарегистрированные в Нидерландах, платят налоги в обеих странах. Для публичных нидерландских компаний вырос налог на дивиденды из России, а владельцы акций компаний, зарегистрированных в Нидерландах, сначала будут платить 15 процентов налога там, а затем — 13 процентов в России. В Москве поводом для начала массового пересмотра договоров называли желание увеличить сбор налогов.

Конфликт с Нидерландами касается таких российских компаний, как «Яндекс», X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток»), «Вымпелком» («Билайн»), «Связной». Эксперты полагают, что пострадавшие компании уже разработали план на случай затягивания переговоров. Среди возможных вариантов — переезд на Кипр, в специальные административные районы в Калининграде и Владивостоке или же ликвидация компании.