Нидерланды захотели помириться с Россией по налогам

Власти Нидерландов захотели помириться с Россией в области налогов и заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), заявил представитель Минфина страны Ремко Раус, которого цитирует ТАСС.

«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса. Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения», — отметил Раус.

По его словам, Амстердам знает о том, что Москва вышла из прежнего соглашения, действовавшего с 1996 года. Новые условия, предлагаемые Россией, (в частности, требования для предоставления льгот) не устраивают европейскую страну, поскольку могут негативно отразиться на ее бизнесе.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? Попросили остаться Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?

Действующее соглашение позволяет выводить капитал из России в Нидерланды, уплачивая налоги по льготным ставкам. В частности, дивиденды в пользу нидерландских или российских компаний облагаются налогом на прибыль у источника (выплат) по пятипроцентной ставке — при условии, что получатель дивидендов владеет не менее, чем 25-процентной долей в компании-источнике. Проценты по кредитам, займам и облигациям облагаются налогом только в стране регистрации компании-получателя.

В марте прошлого года российский президент Владимир Путин выступил с инициативой пересмотреть СИДН с некоторыми странами, часто используемыми российским бизнесом для вывода капитала, таким образом, чтобы ставка налога на прибыль по дивидендам, процентам и роялти равнялась 15 процентам.

Пересмотреть условия договоров с Россией согласились Кипр, Мальта и Люксембург. Однако договориться с Нидерландами не удалось, после чего Госдума денонсировала соглашение. До конца июня Москва должна официально уведомить об этом Амстердам, в таком случае оно прекратит действие с 2022 года.