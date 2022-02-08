Уайлд ответил на вопрос журналиста русским матом после завоевания бронзы на ОИ

Российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал завоевание бронзовой награды в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Видео доступно в Telegram-канале Василия Конова.

Спортсмен от журналиста узнал о том, что выиграл у соперника 0,01 секунды в заезде. «***, ***, я не знал!» — русским матом отреагировал он на новость.

8 февраля Уайлд завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. В малом финале россиянин оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. После этого спортсмен заявил, что собирается завершить профессиональную карьеру.

Уайлд родился в США и отказался от американского гражданства в 2012 году, когда он получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.