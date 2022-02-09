Губерниев описал ситуацию с допинг-тестом Валиевой фразой «кто пичкал девочку?»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Губерниева возмутило происходящее. Журналист удивился тому, что о проблемной допинг-пробе, взятой в декабре, стало известно только во время Олимпиады в Пекине. «Почему мы ждали? Ее можно было заменить. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном?» — описал ситуацию Губерниев.

Комментатор также отказался считать это борьбой с допингом со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Я считаю, что это попытка выбить российскую команду и Валиеву с Олимпиады», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что проблемный тест в российской команде сдала Валиева. Имя спортсменки обнародовал портал Inside the Games. То же издание впервые сообщило о том, что представитель сборной России по фигурному катанию сдал подозрительную допинг-пробу. Это послужило причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира на Олимпиаде. 7 февраля победителями стали спортсмены из России. Валиева в рамках соревнований выиграла произвольную программу и впервые в истории женского катания исполнила четверной прыжок на Олимпиаде.