Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
1:0
Завершен
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
1:2
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
Сегодня
23:15 (Мск)
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

Губерниев описал ситуацию с допинг-тестом Валиевой фразой «кто пичкал девочку?»

Губерниев назвал скандал с допинг-пробой Валиевой попыткой выбить Россию с Олимпиады
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Губерниева возмутило происходящее. Журналист удивился тому, что о проблемной допинг-пробе, взятой в декабре, стало известно только во время Олимпиады в Пекине. «Почему мы ждали? Ее можно было заменить. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном?» — описал ситуацию Губерниев.

Комментатор также отказался считать это борьбой с допингом со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Я считаю, что это попытка выбить российскую команду и Валиеву с Олимпиады», — заявил журналист.

Материалы по теме:
«Мне нравится быть секс-символом» Туктамышева — самая яркая фигуристка России. Почему она вновь пропускает Олимпиаду?
«Мне нравится быть секс-символом»Туктамышева — самая яркая фигуристка России. Почему она вновь пропускает Олимпиаду?
19 января
«Это команда мечты!» Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
«Это команда мечты!»Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
7 февраля

Ранее стало известно, что проблемный тест в российской команде сдала Валиева. Имя спортсменки обнародовал портал Inside the Games. То же издание впервые сообщило о том, что представитель сборной России по фигурному катанию сдал подозрительную допинг-пробу. Это послужило причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира на Олимпиаде. 7 февраля победителями стали спортсмены из России. Валиева в рамках соревнований выиграла произвольную программу и впервые в истории женского катания исполнила четверной прыжок на Олимпиаде.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
«Спорт-Экспресс» удалил новость об отстранении Валиевой от соревнований на ОИ
Замбия решила присмотреться к криптовалюте
Сборная России потеряла одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
В Госдуме оценили заявление постпреда Украины о членстве России в СБ ООН
Парень прославился в сети благодаря женской от природы внешности
Получено рекордное количество энергии термоядерного синтеза
Стала известна замена Валиевой в случае ее отстранения от Олимпиады в Пекине
Москвичей предупредили о распространенном мошенничестве в сфере ЖКХ
Губерниев описал ситуацию с допинг-тестом Валиевой фразой «кто пичкал девочку?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.