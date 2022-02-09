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В Минпросвещения назвали долю учителей с окладом ниже МРОТ

В Минпросвещения заявили, что 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такую долю назвали в докладе Минпросвещения, представленном на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, данные с которого передает ТАСС.

«76 процентов учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные предоставлены за 2021 год.

Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года составлял 12 792 рубля.

В презентации ведомства пояснили, что в разных регионах применяются отличные друг от друга подходы к оплате труда преподавателей, что приводит к непрозрачности начисления добавок.

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Никита Абрамов
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