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Стала известна возможная дата визита Путина в Турцию

В Турции ожидают, что президент России Путин приедет в Анкару с визитом 14 февраля
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Umit Bektas / Reuters

В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин приедет в Анкару с визитом 14 февраля. Возможную дату раскрыл дипломатический источник в разговоре с РИА Новости.

По его словам, точная дата будет обнародована в ближайшие дни.

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не имеют четкого представления по поводу сроков визита президента России Владимира Путина в Анкару. Однако он подтвердил, президент принял приглашение турецкого лидера посетить страну.

Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация, отметил пресс-секретарь президента России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в конце января. Ранее турецкий лидер также приглашал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским лидером.

Елизавета Наумова
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