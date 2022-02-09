Стала известна возможная дата визита Путина в Турцию

В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин приедет в Анкару с визитом 14 февраля. Возможную дату раскрыл дипломатический источник в разговоре с РИА Новости.

По его словам, точная дата будет обнародована в ближайшие дни.

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не имеют четкого представления по поводу сроков визита президента России Владимира Путина в Анкару. Однако он подтвердил, президент принял приглашение турецкого лидера посетить страну.

Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация, отметил пресс-секретарь президента России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в конце января. Ранее турецкий лидер также приглашал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским лидером.

