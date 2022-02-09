Юрист оценил шансы Валиевой избежать наказания за допинг

Спортивный юрист Артем Пацев считает, что у российской фигуристки Камилы Валиевой есть шанс избежать наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Пацев вспомнил, что в 2018 году он столкнулся с похожим случаем. «Тогда мне удалось отбить нашу бобслеистку Надежду Сергееву. В ее пробе были следы триметазидина. Тогда оказалось, что вещество было в безобидном препарате аминокислотного комплекса», — рассказал эксперт.

Юрист допускает, что в случае с 15-летней Валиевой речь может идти о загрязненном продукте. Он отметил, что необходимо подтвердить наличие в пробе триметазидина и установить, как препарат мог попасть в организм Валиевой. Пацев подчеркнул, что это вещество входит в число неособых субстанций и за его использование может грозить до четырех лет дисквалификации.

Ранее Inside The Games сообщил, что сомнительная допинг-проба Валиевой послужила причиной переноса церемонии награждания победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах. Она также исполнила четверной прыжок, став первой женщиной в истории катания, которой удалось выполнить данный элемент на Играх.