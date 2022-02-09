Украина пригрозила достойным ответом на инцидент с флагом в Словакии

Украина требует извинений от депутата парламента Словакии, который облил национальный украинский флаг водой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Европейская правда».

«Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству немедленно выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал», — сказал Кулеба. Он добавил, что Украина не прощает подобных действий.

В случае если извинений не последует, министр пригрозил депутату «достойным ответом», не уточнив, в чем именно он будет заключаться. При этом Кулеба подчеркнул, что инцидент не повлияет на украинско-словацкие отношения, которые он назвал отличными.

Об инциденте с флагом Украины стало известно утром 9 февраля. Депутаты словацкого парламента облили его водой в ходе возникшего в парламенте конфликта по поводу разрешения использования армией США военной инфраструктуры Словакии. Украинские СМИ назвали случай осквернением национального символа.

Ранее на Украине в Днепре (бывший Днепропетровск — прим. «Ленты.ру») тоже произошел инцидент с иностранным флагом. Администрация города заменила государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.