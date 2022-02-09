Стало известно о планах поднять возрастной ценз в фигурном катании

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании и вынес соответствующее предложение на конгресс организации 2022 года. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Согласно инициативе, в следующем сезоне фигуристы еще смогут участвовать в соревнованиях для взрослых с 15 лет. Изменения же предлагается ввести с сезона 2023/24, подняв минимальный возраст участников взрослых состязаний до 16 лет. В сезоне 2024/25 возрастную планку предлагается установить на уровне 17 лет.

По мнению экспертов ISU, подобные меры позволят защитить физическое и ментальное здоровье спортсменов. При этом постепенное внедрение новых правил поможет фигуристам адаптироваться к ним.

По данным «Матч ТВ», за повышение возрастного ценза высказались 86 процентов респондентов из числа комиссии спортсменов. Соответствующий опрос проводился с декабря 2020 года по январь 2021-го.

В декабре прошлого года с инициативой поднять минимальный возраст участия в соревнованиях по фигурному катанию среди взрослых выступила Норвежская ассоциация конькобежцев. До этого организация уже озвучивала аналогичное предложение в 2019 году, однако обсудить его на конгрессе ISU в 2020-м не удалось из-за пандемии коронавируса.