Ургант пошутил про стол переговоров на встрече Путина и Макрона

Телеведущий Иван Ургант пошутил про длинный стол в Кремле, за которым провели переговоры президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. Высказывание прозвучало в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фрагмент доступен на YouTube.

Шоумен показал фотографию, сделанную во время встречи двух президентов. «Такой длинный стол — этот снимок делался на панорамную камеру. Понятно, почему [стол такой длинный]. Потому что все-таки существует еще в мире вирус», — объяснил он.

По словам Урганта, первоначально планировалось, что Путин и Макрон будут сидеть за более длинным столом. После этого телеведущий продемонстрировал юмористический коллаж, на котором часть стола, за которой сидит президент Франции, выставлена на улицу.

Ранее сообщалось, что стол переговоров на встрече Путина и Макрона стал мемом. Так, пользователи сравнили его с качелями-балансирами, а также площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон. Кроме того, в сети соотнесли кадр со встречи глав государств с картиной Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

До этого на длинный стол, за которым сидели главы государств во время переговоров в Москве, обратили внимание несколько зарубежных изданий. В частности, журналисты британского таблоида Daily Mail предположили, что Путин, усадив Макрона на другом конце большого стола, хотел указать на пропасть, существующую между Россией и Западом. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выбор стола связан исключительно со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом.

Переговоры президентов России и Франции состоялись 7 февраля в Москве и длились более пяти часов. По итогам Путин рассказал, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.