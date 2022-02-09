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Российский лыжник опроверг информацию о завершении карьеры после неудачи на ОИ

Лыжник Устюгов заявил, что не планирует завершать карьеру после неудачи в спринте на ОИ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Устюгов опроверг информацию о завершении карьеры после неудачного выступления в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал в Instagram.

«В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, о том, что завершаю карьеру. Это все неправда», — заявил спортсмен. 29-летний Устюгов поблагодарил болельщиков за добрые слова и отметил, что они расстроились даже больше, чем он.

Во вторник, 8 февраля, Устюгов не смог выйти в финал спринта на Олимпиаде. После гонки он заявил, что проиграл главный старт, который ждал восемь лет, и задумался о завершении карьеры.

Бронзовую медаль в спринте завоевал россиянин Александр Терентьев. 22-летний дебютант Игр уступил лишь четырехкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо и серебряному призеру Пхенчхана-2018 из Италии Федерико Пеллегрино.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года в скиатлоне и командном спринте. Также в сезоне-2016/17 он становился победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Дарья Коршунова
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