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В WADA отказались комментировать сомнительную допинг-пробу Валиевой

В WADA не стали комментировать ситуацию вокруг допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отказались комментировать сомнительную допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на запрос агентства в WADA заявили, что не намерены высказываться относительно случая с Валиевой. В организации подчеркнули, что по данному вопросу журналистам следует обратиться к организаторам турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил со стороны 15-летней Валиевой церемония награждения победителей командного турнира фигуристов была отложена. Об этом впервые сообщил портал Inside The Games. В допинг-пробе Валиевой мог быть обнаружен триметазидин. Препарат хоть и является запрещенным, но не влияет на спортивные результаты. Как считает спортивный юрист Артем Пацев, вещество могло попасть в организм Валиевой с едой.

Валиева стала лучшей в короткой и произвольной программах в рамках командного турнира фигуристов. Ее выступление помогло россиянам выиграть золото в данной дисциплине.

Николай Костюков
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